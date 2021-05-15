طائرات الاحتلال تدمر منزل القيادي في حركة حماس خليل الحية





وقصفت مدفعية الاحتلال، بعدد من القذائف الصاروخية أراضٍ زراعية في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.



يتبع...

رام الله - دنيا الوطندمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منزل القيادي في حركة حماس، خليل الحية.واستهدفت الطائرات، المنزل الكائن في شرق حي التفاح، بالطيران الحربي وطيران الاستطلاع بعدة صواريخ.كما دمرت طائرات الاحتلال، منزلاً لعائلة شحاة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.واستهدفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة أبو وطفة قرب ابراج المقوسي غرب غزة.