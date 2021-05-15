(كابينت) يجتمع غداَ.. مسؤول إسرائيلي: هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطننقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي وصفته بأنه "رفيع المستوى" قوله، بأن "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن وقف إطلاق النار".وأضاف: "سنواصل العملية العسكرية ضد غزة".وكانت صحيفة (معاريف) قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيجري قريبًا تقييمًا للوضع مع وزير الجيش ورئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) وكبار المسؤولين الأمنيين، كما سينعقد غداً اجتماع للكابينت السياسي-الأمني.وكانت وسائل إعلام عربية تحدثت مساء أمس السبت، عن تقدم بمحادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.