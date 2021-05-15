عاجل

  • قصف مدفعي كثيف شمال قطاع غزة

  • سرايا القدس: نبدأ الآن حملة صاروخية قوية باتجاه المدن والبلدات المحتلة وغلاف غزة

  • صفارات الإنذار تدوي في أسدود وعسقلان وغان يافني

  • رشقة صاروخية جديدة من قبل فصائل المقاومة صوب مدن الاحتلال

  • مدفعية الاحتلال تطلق قذائف دخانية وصوتية في منطقتي العطاطرة والسلاطين ببيت لاهيا شمال القطاع

  • رشقات صاروخية كييرة متواصلة تطلق من غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة

  • رشقة صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة وجنوب تل أبيب واسديروت وكارمي جات

مباشر | تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الهندي: بعد أيام يتوقف العدوان ويرسم شعبنا صورة متكاملة أمام العالم

الهندي: بعد أيام يتوقف العدوان ويرسم شعبنا صورة متكاملة أمام العالم
محمد الهندي
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن شعب فلسطين هو طليعة الأمة في الصراع و ينوب عنها وقت انكفائها ليصوب بوصلتها ويحافظ على شعلة المقاومة متقدة في صدور أبنائها.

وبيّن بأن دولة الاحتلال هي طليعة الغرب في الهيمنة على المنطقة ونهب ثرواتها.

جاء ذلك في كلمة له ،اليوم السبت، أمام مؤتمر نظمته في السويد جمعية الشتات وتجمع عائدون لمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني عام 1948.

وأوضح الهندي أن النكبة لم تقع على الشعب الفلسطيني ️الذي قاتل بأقل الوسائل، بل هي نكبة للنظام العربي الذي تخلى عن فلسطين.

وأضاف: هذا الشعب بصبره وثباته وتمسكه بحقه يكتشف حقائق الصراع ويكشفها للعالم، الصراع في فلسطين وعلى فلسطين ليس صراعاً على أرض فقط ، بل هو صراع على العقيدة و التاريخ والثقافة والحضارة والجغرافيا".

وتابع د. الهندي بالقول:️ شعب فلسطين طليعة الأمة في هذا الصراع و ينوب عنها وقت انكفائها ليصوب بوصلتها ويحافظ على شعلة المقاومة متقدة في صدور أبنائها، و️إسرائيل هي طليعة الغرب في الهيمنة على المنطقة لتفتيتها ونهب ثرواتها ومنع نهضتها".

وبيّن أن ️مصير الصراع يتقرر في القدس ومن مصير المنطقة و مستقبلها.

وأشار د. الهندي إلى أن كيان الاحتلال هش وقابل للكسر والهزيمة، ورغم ما يملكه من سلاح و أدوات تدمير، فهو لا يستطيع أن يصمد أمام أي مواجهة حقيقية لأنه ليس لديه أي استعداد للتضحية.

وقال: ️قوة عدونا مستمدة من فرقتنا ومن عدائنا لبعضنا البعض لا قوة ذاتية فيه".

️ولفت إلى أن ️الاحتلال وبعد أيام من قصف غزة و الاعتداء على فلسطينيي الضفة والأراضي المحتلة عام 48، يبحث عن صورة نصر وهمي كما العادة باستهداف النساء والأطفال و البيوت الآمنة.

وزاد بالقول: ️بعد أيام يتوقف العدوان ويرسم شعبنا صورة متكاملة أمام العالم، فهو صاحب هذه الأرض، يقاتل في كل مكان بأبسط الوسائل، ويصمد ويضحي وينتصر".

وشدد عضو المكتب السياسي للجهاد بالقول، إن ️الشعب الفلسطيني شعب حي وحر يستنهض كل أحرار العالم خلفه أمام عصابة قتلة سفاحين عنصريين تسمى دولة إسرائيل، تقتل الأطفال والنساء و تسرق البيوت بحثاً عن ردعٍ موهوم".

أخبار ذات صلة

طائرات الاحتلال تدمر منزل القيادي في حركة حماس خليل الحية

طائرات الاحتلال تدمر منزل القيادي في حركة حماس خليل الحية

(كابينت) يجتمع غداَ.. مسؤول إسرائيلي: هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن وقف إطلاق النار

(كابينت) يجتمع غداَ.. مسؤول إسرائيلي: هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن وقف إطلاق النار

&#34;الإعلامي الحكومي&#34; يدين قصف برج الجلاء بمدينة غزة

"الإعلامي الحكومي" يدين قصف برج الجلاء بمدينة غزة

سلطة النقد تصدر تنويهاً بشأن المصارف ومؤسسات الإقراض بقطاع غزة

سلطة النقد تصدر تنويهاً بشأن المصارف ومؤسسات الإقراض بقطاع غزة

حماس تعلق على قصف كتائب القسام لشارع &#34;هرتزل&#34; في ذكرى النكبة

حماس تعلق على قصف كتائب القسام لشارع "هرتزل" في ذكرى النكبة

قرار من السفارة الأمريكية في تل أبيب بعد قصف المدينة من قبل المقاومة الفلسطينية

قرار من السفارة الأمريكية في تل أبيب بعد قصف المدينة من قبل المقاومة الفلسطينية

بيان &#34;مهم&#34; من شركة الكهرباء بخصوص الدمار الكبير بشبكة الكهرباء نتيجة العدوان

بيان "مهم" من شركة الكهرباء بخصوص الدمار الكبير بشبكة الكهرباء نتيجة العدوان

تفاصيل مباحثات بين هنية والنخالة بشأن التطورات في فلسطين

تفاصيل مباحثات بين هنية والنخالة بشأن التطورات في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإعلامي الحكومي&#34; يدين قصف برج الجلاء بمدينة غزة

"الإعلامي الحكومي" يدين قصف برج الجلاء بمدينة غزة

حماس تعلق على قصف كتائب القسام لشارع &#34;هرتزل&#34; في ذكرى النكبة

حماس تعلق على قصف كتائب القسام لشارع "هرتزل" في ذكرى النكبة

&#34;نقابة المحامين&#34; تعلن عن وقفة عالمية من أجل القدس

"نقابة المحامين" تعلن عن وقفة عالمية من أجل القدس

&#34;الجهاد&#34;: رسالة المقاومة للعالم هي أن الأمن والاستقرار مرتبط بالقدس وبالشعب الفلسطيني وأبنائه وأطفاله

"الجهاد": رسالة المقاومة للعالم هي أن الأمن والاستقرار مرتبط بالقدس وبالشعب الفلسطيني وأبنائه وأطفاله

غزة: &#34;الإعلامي الحكومي&#34; يحذر من التعاطي مع دعاية الاحتلال وجهده الاستخباري الالكتروني

غزة: "الإعلامي الحكومي" يحذر من التعاطي مع دعاية الاحتلال وجهده الاستخباري الالكتروني

يضم مكتب قناة الجزيرة.. الاحتلال يُهدد باستهداف برج الجلاء وسط غزة

يضم مكتب قناة الجزيرة.. الاحتلال يُهدد باستهداف برج الجلاء وسط غزة

جيش الاحتلال: استهدفنا منزل &#34;توفيق أبو نعيم&#34; بغزة

جيش الاحتلال: استهدفنا منزل "توفيق أبو نعيم" بغزة

تشييع جثمان الشهيد عصايرة في عصيرة القبلية جنوب نابلس

تشييع جثمان الشهيد عصايرة في عصيرة القبلية جنوب نابلس

منوعات

أسباب قرار وقف التعامل مع المخرج محمد سامي.. دعمه لزوجته أحدها

أسباب قرار وقف التعامل مع المخرج محمد سامي.. دعمه لزوجته أحدها

مارسيل خليفة يصدر القضية الفلسطينية عالميا .. ويكثف دعمها

مارسيل خليفة يصدر القضية الفلسطينية عالميا .. ويكثف دعمها

هاتف وساعة من الذهب الخالص... هدية يوتيوبر مصري لزوجته

هاتف وساعة من الذهب الخالص... هدية يوتيوبر مصري لزوجته

افيخاي أدرعي يسرق (بحبك يالبنان) .. ويحرفها على طريقته

افيخاي أدرعي يسرق (بحبك يالبنان) .. ويحرفها على طريقته

الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد تعلن جنس الجنين.. بذلة لسان

الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد تعلن جنس الجنين.. بذلة لسان

محمد رمضان يدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. بسبب (فيرساتشي بيبي)

محمد رمضان يدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. بسبب (فيرساتشي بيبي)

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم.. هل أصيب بفشل كلوي؟

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم.. هل أصيب بفشل كلوي؟

وفاة الفنان محمد ريحان بعد مسلسل (موسى)

وفاة الفنان محمد ريحان بعد مسلسل (موسى)

محمد هنيدي من بعد الببجي .. يستعد للعيد بشعر أحمر

محمد هنيدي من بعد الببجي .. يستعد للعيد بشعر أحمر

الأمير هاري يستمر في كشف خبايا القصر الملكي ... مخدرات ومعاملة سيئة

الأمير هاري يستمر في كشف خبايا القصر الملكي ... مخدرات ومعاملة سيئة

عربي

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه &#34;إسرائيل&#34;

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه "إسرائيل"

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس