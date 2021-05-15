"الإعلامي الحكومي" يدين قصف برج الجلاء بمدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنأدان المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، جريمة الاحتلال ضد الطواقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية، بقصف برج الجلاء السكني الذي تتواجد به مقرات مؤسسات إعلامية دولية ومحلية أبرزها فضائية الجزيرة.وأكد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن سياسة الاحتلال في استهداف المؤسسات الإعلامية هي متعمدة وممنهجة وتهدف لتغييب الشهود على جرائم المحتل بحق شعبنا وهم الصحفيون ووسائل الإعلام، ولمنع الرواية الحقيقية لجرائم المحتل في قطاع غزة من الخروج.وقال: إن قصف الأبراج التي تحوي المقار الإعلامية سبقه منع دخول الطواقم الإعلامية الأجنبية إلى القطاع، ما يؤشر لنية الاحتلال تغييب شهود الحقيقة ومحاولة ارتكاب الجرائم بعيدا عن عدسات الكاميرات.وحيا المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، طواقمنا الصحفية ومؤسساتنا الإعلامية العاملة في تغطية العدوان ونشد على أياديها، ونشيد بمواكبتها اللحظية لوقائع العدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا، ولتعلموا إن استهداف المحتل لكم بمثابة إقرار منه بالهزيمة أمامكم في معركة الرواية، ولتبقوا عند ظن شعبكم بكم.وطالب المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير بتجاوز حالة الاستنكار والشجب، وضرورة إتخاذ خطوات عملية للضغط على المحتل من أجل وقف اعتداءاته ضد الطواقم الإعلامية المحمية بقوة القانون الدولي الإنساني.كما طالب بشطب عضوية الاحتلال من كافة المحافل المعنية بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، كما نطالب بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق أممية في جرائم المحتل ضد الصحفيين.