قرار من السفارة الأمريكية في تل أبيب بعد قصفها من قبل المقاومة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقررت السفارة الأمريكية في تل أبيب، تعليق خدمات التأشيرات الروتينية بمكتب فرعها في المدينة مؤقتاً.وأضافت في تغريدة على (تويتر)، بأن ذلك يأتي استجابة للوضع الأمني الحالي، مشيرة إلى أن "العمليات القنصلية في القدس لم تتغير".وتابعت: "سوف نستأنف خدمات التأشيرات الروتينية في أقرب وقت ممكن ولكن لا يمكننا تحديد تاريخ محدد في هذا الوقت"، مشيرة إلى أنها "ستظل الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين المحتاجين على رأس أولوياتنا".