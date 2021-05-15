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بيان "مهم" من شركة الكهرباء بخصوص الدمار الكبير بشبكة الكهرباء نتيجة العدوان

بيان "مهم" من شركة الكهرباء بخصوص الدمار الكبير بشبكة الكهرباء نتيجة العدوان
فنيو شركة الكهرباء
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم السبت، بياناً بخصوص الدمار الكبير في شبكة الكهرباء نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

ما زال العدوان الإسرائيلي مستمرًا على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، حيث أدى هذا العدوان إلى تدمير العشرات من المباني المدنية والكثير من المنشآت الحيوية والبنى التحتية المختلفة ومن بينها البنية التحتية الخاصة بمنظومة الكهرباء بما تتضمنه من مكونات مختلفة.

إن شركة توزيع الكهرباء تدين بشدة هذا الاستهداف المتواصل لكل مقدرات البنى التحتية والتي تعتمد عليها جميع المرافق الحيوية التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين ومن أبرزها قطاع الصحة وإمدادات المياة العذبة ومنشآت الصرف الصحي والخدمات العامة . 

تقدر الخسائر التي تكبدتها وما زالت منظومة الكهرباء في قطاع غزة بملايين الدولارات خلال ستة أيام فقط ومازالت الحصيلة تتراكم يوميا دون إلتفات الاحتلال الاسرائيلي لأي دواعي انسانية وخاصة أن تلك المنظومة تخدم أكثر من مليونا نسمة في القطاع جلهم من المدنيين الأبرياء، كما تعتمد على تلك المنظومة مرافق حيوية مهمة جداً وعلى رأسها القطاع الصحي الذي كان ومازال يعاني من تداعيات تأثير فيروس كورونا والنقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية.

إن الشركة تنظر بخطورة بالغة لكل تلك التداعيات وخاصة أنها مرشحة للإزدياد والتفاقم في ظل عدم انصياع الاحتلال الاسرائيلي لأي جهود دولية أو اقليمية لانهاء العدوان على غزة ووقف آلة الدمار الشرسة ضد المدنيين العزل.

إن تنكر الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية لحقوق الانسان يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في وقف هذا الصلف وعدم الانصياع للمواثيق المتفق عليها دوليا، ويشجعه على المضي قدما في الضرب بعرض الحائط للأعراف الدولية والقانون الدولي.

وبناء على ما سبق فإن الشركة توجه دعوتها للمجتمع الدولي والامم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل الهيئات والمؤسسات العاملة في المجال القانوني والحقوقي وأحرار العالم بضرورة ايجاد حلول سريعة وعاجلة لوقف التدهور الوشيك لكافة المرافق والقطاعات الحيوية في غزة واجبار الاحتلال الاسرائيلي على السماح بفتح المعابر وإدخال الوقود لمحطة التوليد الوحيدة في غزة وكذلك ادخال مواد الصيانة اللازمة لشركة توزيع الكهرباء ولكل المؤسسات الخدمية الاخرى التي تفتقر حاليا لكل انواع اللوجستيات والمواد اللازمة لها لمواصلة تقديم الخدمة للمواطنين.
كما تدعوا الشركة جميع الاطراف إلى الضغط على الاحتلال من أجل السماح بإعادة تشغيل خطوط الكهرباء الرئيسية القادمة عبر الخط الاخضر والمتوقفة منذ بداية العدوان، حيث ان امدادات الكهرباء حاليا في ادنى مستوياتها وهي مرشحة للنقص والتوقف التام.

إننا نضع الجميع امام مسؤولياتهم الإنسانية والأممية والمهنية والأخلاقية لوقف هذا العدوان واستهداف كل المقومات الإنسانية في غزة.

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

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