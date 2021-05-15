تفاصيل مباحثات بين هنية والنخالة بشأن التطورات في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنتباحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، في التطورات الجارية في فلسطين، وحالة الاشتباك مع الاحتلال في مختلف المناطق، في إطار مواكبة المعركة الدائرة في غزة امتدادًا لما جرى في مدينة القدس المحتلة،وأشاد هنية والنخالة بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من أجل القدس والأقصى في غزة، مؤكدين أن حالة المواجهة الشاملة مع الاحتلال سوف تستمر.واعتبرا أن ما يجري في الضفة وفي أراضي عام 1948 يؤكد وحدة الشعب الفلسطيني وحيويته وتمسكه بحقوقه وأرضه ومقدساته، ووجها التحية للشهداء والجرحى في مختلف المدن والمناطق، وأكدا أن هذه الدماء لن تذهب هدرًا على طريق القدس.كما أشادا بحالة التضامن الواسعة على المستوى العربي والإسلامي والدولي والحراك الجماهيري الداعم لمعركة القدس ولحق شعبنا في مقاومة الاحتلال، معتبرين ارتقاء شهيد من لبنان تأكيد على وحدة الأمة حول قضية القدس والأقصى.