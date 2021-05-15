"الجهاد": رسالة المقاومة للعالم هي أن الأمن والاستقرار مرتبط بالقدس وبالشعب الفلسطيني وأبنائه وأطفاله

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، بياناً بعد المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها طائرات الاحتلال بحق عائلة في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.





وقالت الحركة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "حينما تتواصل أعمال الغدر والعربدة الصهيونية، ومحاولة البحث عن صورة المنتصر على حساب دماء الأطفال وأشلاء المدنيين ودمار البيوت الآمنة، وعندما يسعى نتنياهو المهزوم والمأزوم لحماية صورته بسفك الدماء والقتل، عندها وأمام ما ترتكبه طائرات الحرب المصنعة أمريكياً، لا بد للمقاومة من أن تضرب بكل قوة انتقاماً للدماء البريئة".





وأضافت: "لتقول المقاومة رسالتها للعالم كله إن الأمن والاستقرار مرتبط بالقدس وبالشعب الفلسطيني وأبنائه وأطفاله، وإن قتل الأطفال والنساء في يوم عيد المسلمين دون مراعاة لحرمة الدين ولا حرمة العبادة لن يقابل إلا بالمثل والبادئ أظلم.

رحم الله شهداء الفجر الذين ارتقوا في القصف الغادر وهم نيامٌ في مخيم الشاطئ".

رام الله - دنيا الوطن