غزة: "الإعلامي الحكومي" يحذر من التعاطي مع دعاية الاحتلال وجهده الاستخباري الالكتروني

رام الله - دنيا الوطنحذر المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، من التعاطي مع دعاية الاحتلال وجهده الاستخباري الالكتروني.وقال المكتب، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن دعاية الاحتلال وجهده الاستخباري يتمثل في صفحات وهمية تحمل اسم وأحيانا شعار وسائل إعلامية معروفة وتقوم بنشر معلومات مضللة أو إشاعات لا أساس لها من الصحة.وأضاف: أيضاً يتمثل بحسابات وصفحات لطلب بيانات المواطنين ومعلومات عن محيطهم الاجتماعي وبعض الأشخاص بداعي تقديم مساعدات، وصفحات وحسابات وهمية تحمل أسماء فلسطينية تبث روح الفرقة والشقاق بين فصائلنا وأذرعنا المقاومة.كما يتمثل بصفحات تحمل أسماء إعلامية وهمية تنشر إشاعات وتنقل معلومات مضللة تدعي أنها نقلا عن إعلام الاحتلال، وحسابات وهمية باسم جمعيات أو أشخاص تسأل المواطنين عن أحوالهم وأوضاع القطاع.