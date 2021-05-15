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شؤون فلسطينية

شاهد: مقتل مستوطن ودمار كبير.. "كتائب القسام" تقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ

شاهد: مقتل مستوطن ودمار كبير.. "كتائب القسام" تقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت مدينة "تل أبيب" داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ظهر اليوم السبت، لقصف مكثف ظهر اليوم بعدد كبير من الصواريخ، ما أسفر عن قتيل وعدة إصابات، بحسب "الإسعاف الإسرائيلي".

وأعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها "وجهت ظهر اليوم ضربات صاروخية لتل أبيب وأسدود بعشرات الصواريخ، رداً على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين".

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) أن عشرات الصواريخ اطلقت تجاه  غوش دان في "تل أبيب الكبرى" والقبة تحاول التصدي لها

وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في "تل أبيب" ومحيطها "جاني تكفا وسيفون وبني داروم وجت ريموت ورمات هشارون وتل أبيب يركون ومنطقة نيشر الصناعية و جفعات شموئيل

كما دوت في أسدود وشرق تل أبيب واللد وساحل تل أبيب.

وأشارت إلى أن أكثر من 30 صاروخا أطلق في الرشقة الصاروخية الأخيرة.


 



 


 


 


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