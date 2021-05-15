شؤون فلسطينية

تشييع جثامين 10 شهداء من عائلة أبو حطب في مدينة غزة

تشييع جثامين 10 شهداء من عائلة أبو حطب في مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
 شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم السبت، جثامين 10 شهداء من عائلة أبو حطب، التي استهدف الاحتلال الإسرائيلي منزلها بمدينة غزة.

وشيّعت عائلة أبو حطب جثامين 10 من أفرادها وهم سيدتين وأطفال استشهدوا في مجزرة بشعة ارتكبها الاحتلال بقصف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب غزة فجر اليوم.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي هو الأشد منذ العام 2014، بالتزامن مع مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

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