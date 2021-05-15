هنية: العدو الصهيوني يعيش مأزقًا كبيرًا أمام عظمة المقاومة ومفاجآتها

رام الله - دنيا الوطنأصدر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بيانًا صحفيًا، حول مجزرة الاحتلال بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.وقال هنية في بيان وصل "دنيا الوطن": "في جريمة جديدة ضد شعبنا الفلسطيني، ارتكب الاحتلال فجر اليوم مجزرة بشعة في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وذلك امتدادًا لمجازره التي نفذها في مناطق مختلفة من القطاع، والتي تؤكد عجز العدو وفشله، بل وحجم المأزق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة ومفاجآت رجالها الأوفياء".وأضاف: "وإننا إذ نحمل الاحتلال الغاشم المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين، فإننا نؤكد بأن المقاومة سوف تواصل الدفاع عن شعبها الأبي، وستلحق الهزيمة بجيش العدو وردعه عن الاستمرار في مجازره".