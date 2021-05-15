مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، جهود إنهاء الهجوم الإسرائيلي والمواجهة في الأراضي الفلسطينية.





وثمن الوزير شكري، خلال الاتصال الهاتفي، جهود تونس في إطار مجلس الأمن والدور الذي تقوم به للتعبير عن الموقف العربي ضمن الموقف الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية الثلاثاء الماضي.





وقال البيان الصادر عن الخارجية المصرية اليوم السبت، انه تم التنسيق خلال الاتصال فيما يتعلق بالاستعداد لجلسة مجلس الأمن المفترض عقدها غدا الأحد لبحث المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية عبر وقف لإطلاق النار يحقن دماء الضحايا الذين يروحون نتيجة العمليات العسكرية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطن