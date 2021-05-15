"حماس" تُعلق على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم الشاطئ

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة حماس، صباح يوم السبت، على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشاطئ، خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة.وقالت الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريحٍ صحفي: "إنّ المجزرة التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين في مخيم الشاطئ، جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعكس حجم بشاعة الارهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.وأضاف: "أنّ هذه الجريمة تعبر عن عجز الاحتلال في مواجهة المقاومة في غزة والضفة الغربية والقدس"، لافتاً إلى أنّ هذا السلوك الإسرائيلي ؤكد صوابية قرار المقاومة بالتصدي للعدوان حتى نحمي أطفالنا من هذا الارهاب.وكان 10 مواطنين ، بينهم خمسة أطفال استشهدوا، فجر اليوم السبت، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على منزل لعائلة أبو حطب في مخيم الشاطئ، دون تحذير سكانه.