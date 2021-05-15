أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والدجاج في غزة

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والدجاج وطبق البيض في أسواق قطاع غزة، اليوم السبت 8-5-2021 على النحو التالي:-أسعار الخضروات:البندورة: 1 ك = 1 شيكلخيار حمامات: 5 ك = 10 شيكلخيار بلدي: 3 ك = 10 شيكلبطاطس بلدية كبيرة: 6 إلى 8 ك = 10 شيكلبطاطس بلدية صغيرة: 10 = 10 شيكلملوخية: 1ك = 2 شيكلكوسا: 1ك = 3.5 شيكلبصل بلدي: 1 ك = 1.5 شيكلبصل مصري: 1ك = 1 شيكلبصل أحمر: 1ك = 2 شيكلفلفل أخضر: 1ك = 4 شيكلفلفل رومي: 1ك = 6 شيكلزنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكلقرع أصفر 1ك = 2 شيكلباذنجان: 1ك = 3 شيكلورق عنب = 4 شيكل للوقيةقلقاس = 6 شيكلفول أخضر 1ك = 2 شيكلثومة (وقية): 2 شيكلخس (كبير) = 2 شيكلزهرة (جميع الأحجام): 2 _ 4 شيكلملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 4 شيكلملفوف أحمر: 3 شيكلليمون: 6 ك = 10 شيكلجزر: 1ك = 2 شيكلأسعار الفواكه:فراولة 1ك = 3 شيكلموز: 1 ك = 3.5 شيكلتفاح: 3 ك = 10 شيكلتفاح أمريكي: 5 شيكلأجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكلكلمنتينة: 6 – 8 ك = 10 شيكلأفوكادو: 1ك = 5 شيكلكيوي: 1ك = 6 شيكلشمام 1ك = 3 شيكلعنب أسود 1ك = 9 شيكلرمان 1ك = 4 شيكلأسعار الدواجن واللحومبيض: 11 شيكل الكرتونةدجاج: 9.5 شيكل للكيلو الواحدلحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحدلحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد.