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شؤون فلسطينية

مصر ترسل عشر سيارات إسعاف لمعبر رفح لنقل جرح العدوان الإسرائيلي بغزة

مصر ترسل عشر سيارات إسعاف لمعبر رفح لنقل جرح العدوان الإسرائيلي بغزة
سيارات إسعاف مصرية (توضيحية)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت سفارة دولة فلسطين في مصر، فجر السبت، بوصول عشر سيارات إسعاف مصرية؛ لنقل جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم للعلاج في المستشفيات المصرية.

وخصصت جمهورية مصر العربية، ثلاث مستشفيات لعلاج جرحى قطاع غزة وهي: العريش وبئر العبد والإسماعيلية.

وشكلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لجنة استقبال ومتابعة في المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شؤونهم حتى الاستشفاء والعودة إلى الوطن.

وتقدّم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة المصرية وأطقمها الطبية.

وثمن، وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني، وتذليل كافة العقبات، للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة.

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