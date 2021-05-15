حماس: مجزرة الاحتلال في مخيم الشاطئ تعبر عن عجزه في مواجهة المقاومة

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، على جريمة الاحتلال، بإطلاق عشرات الصواريخ تجاه بئر السبع وأسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة، فيما اشتعلت النيران في مصنع للكيماويات في أسدود بفعل الصواريخ.





رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر السبت، أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين في مخيم الشاطئ، جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعكس حجم بشاعة الارهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.وقالت الحركة، على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، عبر تطبيق (تليجرام): "إن هذه الجريمة تعبر عن عجز الاحتلال في مواجهة المقاومة في غزة والضفة الغربية والقدس".وتابع: "هذا السلوك الصهيوني يؤكد صوابية قرار المقاومة بالتصدي للعدوان حتى نحمي أطفالنا من هذا الارهاب".واستشهد سبعة مواطنين، سيدتان وخمسة أطفال، فجر السبت، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على منزل لعائلة أبو حطب في مخيم الشاطئ، دون تحذير سكانه.وأكد د. يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة بغزة، أن الشهداء وصلوا إلى المستشفى أشلاء مقطعة، فيما كان الناجي الوحيد من العائلة طفل رضيع.وأفاد شهود عيان، أن 18 فرداً يقطنون المنزل، استشهد منهم سبعة، وانتشلت طواقم الدفاع المدني، طفلين أحياء، أحدهما رضيع والآخر طفلة بعمر عامين، فيما لا يزال تسعة أفراد تحت الأنقاض.