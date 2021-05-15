عاجل

  • سرايا القدس تعلن قصف عسقلان وسديروت برشقات صاروخية مكثفة مجدداً

  • مستوطن يطلق النار على طفل (15 عاماً) ويصيبه في رأسه شمال غرب رام الله

  • صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

مباشر | سبعة شهداء في استهداف منزل بمخيم الشاطئ والمقاومة تقصف بئر السبع

شؤون فلسطينية

مجدلاني يؤكد بأن جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب

مجدلاني يؤكد بأن جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني: "بأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا لن تمر دون عقاب، مؤكداً أن وحدتنا الوطنية هي الصخرة التي تتحطم عليها كافة المؤامرات".

وأضاف، مجدلاني خلال اتصالات قام بها للاطمئنان على عدد من كوادر الجبهة الجرحى الذين أصيبوا في المسيرات الجماهيرية والمواجهات الميدانية ضد الاحتلال التي انطلقت بكافة المحافظات أن عمليات القمع التي تعرض لها المتظاهرون وبالرصاص الحي وفي أماكن خطرة في الجسم تؤكد وجود قرار سياسي إسرائيلي بارتكاب الجرائم.

وأشار مجدلاني، إلى إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، كفيلة بجر هذا الكيان للمحكمة الجنائية الدولية وتقديمه كدولة ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق شعب مدني أعزل.

وأكد على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى بحالة صمت إزاء هذا الوضع الخطير في غزة ، ويجب أن يطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال أن تكف فوراً عن هذه الحملة العسكرية العدوانية والحرب الهمجية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني ويجب على مجلس الأمن القيام بواجباته.

أخبار ذات صلة

شاهد: اندلاع حريق كبير في مصنع للكيماويات بأسدود بفعل صواريخ المقاومة

شاهد: اندلاع حريق كبير في مصنع للكيماويات بأسدود بفعل صواريخ المقاومة

&#34;طفل رضيع&#34; الناجي الوحيد من مجزرة الاحتلال في منزل &#34;أبو حطب&#34; بمخيم الشاطئ بغزة

"طفل رضيع" الناجي الوحيد من مجزرة الاحتلال في منزل "أبو حطب" بمخيم الشاطئ بغزة

العاهل الأردني يحذر من ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل شامل ينهي الاحتلال

العاهل الأردني يحذر من ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل شامل ينهي الاحتلال

العاروري: الاحتلال فقد السيطرة والتوازن وسنفاجئه إذا حاول الدخول لغزة برأً

العاروري: الاحتلال فقد السيطرة والتوازن وسنفاجئه إذا حاول الدخول لغزة برأً

اشتية يدين المجازر المروعة ويطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان فورا

اشتية يدين المجازر المروعة ويطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان فورا

كتائب القسام تدعو للالتحام مع الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية بذكرى النكبة

كتائب القسام تدعو للالتحام مع الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية بذكرى النكبة

أبو عبيدة يوجه رسالة لأهالي الضفة الغربية

أبو عبيدة يوجه رسالة لأهالي الضفة الغربية

حركة المجاهدين تستهدف المنطاد العسكري فوق (ناحل عوز) وتحيده

حركة المجاهدين تستهدف المنطاد العسكري فوق (ناحل عوز) وتحيده

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يؤكد بأن جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب

مجدلاني يؤكد بأن جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب

أبو عبيدة يوجه رسالة لأهالي الضفة الغربية

أبو عبيدة يوجه رسالة لأهالي الضفة الغربية

حركة المجاهدين تستهدف المنطاد العسكري فوق (ناحل عوز) وتحيده

حركة المجاهدين تستهدف المنطاد العسكري فوق (ناحل عوز) وتحيده

11 شهيد خلال مواجهات عنيفة ومتواصلة بالضفة

11 شهيد خلال مواجهات عنيفة ومتواصلة بالضفة

أبو حمزة: المقاومة مستمرة بالدفاع عن شعبنا حتى يتوقف العدوان في كل الأراضي الفلسطينية

أبو حمزة: المقاومة مستمرة بالدفاع عن شعبنا حتى يتوقف العدوان في كل الأراضي الفلسطينية

المجلس الوطني يشدد على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه

المجلس الوطني يشدد على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه

جبهة النضال الشعبي تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية

جبهة النضال الشعبي تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية

26 شهيداً و600 إصابة برصاص وقصف الاحتلال بالضفة والقطاع اليوم الجمعة

26 شهيداً و600 إصابة برصاص وقصف الاحتلال بالضفة والقطاع اليوم الجمعة

منوعات

هاتف وساعة من الذهب الخالص... هدية يوتيوبر مصري لزوجته

هاتف وساعة من الذهب الخالص... هدية يوتيوبر مصري لزوجته

افيخاي أدرعي يسرق (بحبك يالبنان) .. ويحرفها على طريقته

افيخاي أدرعي يسرق (بحبك يالبنان) .. ويحرفها على طريقته

الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد تعلن جنس الجنين.. بذلة لسان

الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد تعلن جنس الجنين.. بذلة لسان

محمد رمضان يدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. بسبب (فيرساتشي بيبي)

محمد رمضان يدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. بسبب (فيرساتشي بيبي)

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم.. هل أصيب بفشل كلوي؟

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم.. هل أصيب بفشل كلوي؟

وفاة الفنان محمد ريحان بعد مسلسل (موسى)

وفاة الفنان محمد ريحان بعد مسلسل (موسى)

محمد هنيدي من بعد الببجي .. يستعد للعيد بشعر أحمر

محمد هنيدي من بعد الببجي .. يستعد للعيد بشعر أحمر

الأمير هاري يستمر في كشف خبايا القصر الملكي ... مخدرات ومعاملة سيئة

الأمير هاري يستمر في كشف خبايا القصر الملكي ... مخدرات ومعاملة سيئة

أحلام الشامسي لأصالة نصري &#34;نحنا مجانين أنا 25 سنة وانتي 24 سنة&#34;

أحلام الشامسي لأصالة نصري "نحنا مجانين أنا 25 سنة وانتي 24 سنة"

أحمد حلمي يناجي:&#34; اللهم أمكنهم من رقاب عدوهم&#34;

أحمد حلمي يناجي:" اللهم أمكنهم من رقاب عدوهم"

عربي

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس

مصر تفتح معبر رفح لنقل مصابي العدوان بغزة للعلاج في مستشفياتها

مصر تفتح معبر رفح لنقل مصابي العدوان بغزة للعلاج في مستشفياتها

حفيظ دراجي: بعض القادة العرب باتوا يحملون في جوفهم قلبًا صهيونيًا لا يخجل

حفيظ دراجي: بعض القادة العرب باتوا يحملون في جوفهم قلبًا صهيونيًا لا يخجل