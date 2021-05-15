مجدلاني يؤكد بأن جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب

وأضاف، مجدلاني خلال اتصالات قام بها للاطمئنان على عدد من كوادر الجبهة الجرحى الذين أصيبوا في المسيرات الجماهيرية والمواجهات الميدانية ضد الاحتلال التي انطلقت بكافة المحافظات أن عمليات القمع التي تعرض لها المتظاهرون وبالرصاص الحي وفي أماكن خطرة في الجسم تؤكد وجود قرار سياسي إسرائيلي بارتكاب الجرائم.







رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني: "بأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا لن تمر دون عقاب، مؤكداً أن وحدتنا الوطنية هي الصخرة التي تتحطم عليها كافة المؤامرات".وأشار مجدلاني، إلى إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، كفيلة بجر هذا الكيان للمحكمة الجنائية الدولية وتقديمه كدولة ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق شعب مدني أعزل.وأكد على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى بحالة صمت إزاء هذا الوضع الخطير في غزة ، ويجب أن يطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال أن تكف فوراً عن هذه الحملة العسكرية العدوانية والحرب الهمجية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني ويجب على مجلس الأمن القيام بواجباته.