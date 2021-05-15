العاروري: الاحتلال فقد السيطرة والتوازن وسنفاجئه إذا حاول الدخول لغزة برأً

رام الله - دنيا الوطنقال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، فجر السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي فقد السيطرة والتوازن في مواجهة الشعب الفلسطيني في كل أماكن توجده.وأضاف العاروري، في لقاء مع فضائية (الأقصى) أن الشعب الفلسطيني في معركة يمكنه أن يحقق فيها إنجازات وانتصارات، مشدداً على أن الاحتلال يمارس تمييز عنصري ونازي في الداخل الفلسطيني.وأشار العاروري إلى أن (حماس)، في قلب المعركة وتقاتل من أجل حق الشعب الفلسطيني فيه أرضه، مضيفاً، أن المعركة اليوم هي معركة القدس وتدافع فيها عن كل الأمة.وأكد، أن (حماس) تبذل جهدها على كل المستوات من أجل نصرة الشعب والقضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن ما يحدث في كل الأراضي الفلسطينية هو مفتاح النصر.وتابع: "الاحتلال لا يستطيع أن ينتصر على شعبنا ونحن موحدين، والمشكلة في الأراضي الفلسطينية وجود الاحتلال ومستوطنيه".وقال: "المطلوب منا ألا نمل من هذه المعركة"، مشيراً إلى أن "جهود التطبيع ذهبت هباء ولن ترجع".وأوضح، أن معركة القدس تستحق التضحية وغزة تقاتل بكل ما تملك"، مضيفاً: "نأمل أن تتصاعد وتيرة مقاومة المحتل، والمقاومة قادرة على مفاجأة العدو".وحول تهديدات جيش الاحتلال بالتوغل البري في قطاع غزة، قال: "لعبتنا هي الحرب البرية وسنفاجئ العدو إذا حاول الدخول برا لغزة"، مؤكداً أن المقاومة في غزة تعمل بقدرات عالية.وختم نائب رئيس المكتب السياسي لـ (حماس): "شعبنا يصنع التغيير وواجبنا أن نحمي وندافع عنه، ومقاومتنا تعمل ليل ونهار من أجل التحرير والعودة".