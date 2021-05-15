كتائب القسام تدعو للالتحام مع الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية بذكرى النكبة

رام الله - دنيا الوطندعا أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، مساء الجمعة، جماهير الشعب الفلسطيني للالتحام مع الاحتلال الإسرائيلي، في كل الأرض الفلسطينية، بذكرى النكبة.وقال أبو عبيدة، عبر تطبيق (تلجيرام): "في ذكرى النكبة لتلتحم جماهير شعبنا في القدس والضفة وغزة وفلسطين المحتلة عام 1948 والشتات مع الاحتلال البغيض، ولتصنع الكابوس الذي طالما أرّق الصهاينة؛ وهو الاشتباك معهم في كل الساحات والميادين وتدفيعهم ثمن اغتصابهم لأرضنا".ويصادف، اليوم السبت، ذكرى النكبة الثالثة والسبعين، في وقت تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً على المسجد الأقصى، وأهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.ولا تزال قوات الاحتلال تشن غاراتها ضد قطاع غزة، والتي أسفرت عن وقوع 122 شهيداً بحسب وزارة الصحة، فيما أعلن عن استشهاد 11 مواطناً في محافظات الضفة، أمس الجمعة، في المواجهات الدائرة مع قوات الاحتلال بمختلف المدن والقوى.