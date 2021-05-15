أبو عبيدة يوجه رسالة لأهالي الضفة الغربية





وكان قد وجه أبو عبيدة في خطاب له الأمس، رسالة لأهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، قال فيها: "انطلقوا وأطبقوا على عدوكم من حيث لا يحتسب، وقارعوا العدو في كل الميادين، والقسام سيكون عند حسن ظنكم وفي الميدان من أمامكم، وظهرا لكم ومساندا".





وأضاف "معركة سيف القدس جاءت استكمالًا لانتفاضة شعبنا في القدس وانتصارًا للشيخ جراح المهدد بالتهجير والتهويد".





وأكد أبو عبيدة أن "هذه المعركة جاءت لتقول إن غزة والضفة والقدس وفلسطين المحتلة عام48 جسداً واحداً وشعباً واحداً، ومصير واحد ومقاومة واحدة، وليس غريباً أن يرتقي قادة عظام في هذه المعركة وعلى رأسهم القائد باسم عيسى".

وأردف: "نخوض المعركة استجابةً لصراخات أهلنا في ساحات وميادين المدينة المقدسة"، مؤكدًا أن "كل ثمن ندفعه وسندفعه هو فداء للأقصى للقدس، فمراكمتنا للقوة هو من أجل نصرة القدس، ولا معنى لوجودنا إن لم ننفر من أجل الأقصى والقدس".

رام الله - دنيا الوطنوجه الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم الجمعة، رسالة لأهلي الضفة الغربية، بعد اندلاع مواجهات في أغلب نقاط التماس مع الاحتلال، نصرة للقدس وإسنادًا لغزة.وقال أبو عبيدة في رسالته: "يا أبطال الضفة وأحرارها بوركت سواعدكم وتحيةً لثورتكم ولتشعلوا الأرض لهيباً تحت أقدام الاحتلال".واندلعت منذ ساعات فجر اليوم الأولى، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أغلب نقاط التماس مع الاحتلال في مختلف مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية، أعلن خلالها إلى الآن استشهاد 11شاب، وإصابة نحو 213 شاب، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.وتابع: "كانت القدس دوماً محور الصراع وأيقونة المعارك ومفجرة الانتفاضات، وما يميز هذه المعركة هو تكاتف شعبنا في كل الساحات واشتباكه مع الاحتلال في كل ميدان وإجماعه على خيار المقاومة".