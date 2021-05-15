عاجل

  • إصابة في غارة إسرائيلية على منزل لآل عيسى في البريج وسط قطاع غزة

  • المقاومة تطلق رشقة صاروخية تجاه أسدود

مباشر | المقاومة تطلق رشقات صاروخية

شؤون فلسطينية

أبو عبيدة يوجه رسالة لأهالي الضفة الغربية

أبو عبيدة يوجه رسالة لأهالي الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
وجه الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة،  اليوم الجمعة، رسالة لأهلي الضفة الغربية، بعد اندلاع مواجهات في أغلب نقاط التماس مع الاحتلال، نصرة للقدس وإسنادًا لغزة.

وقال أبو عبيدة في رسالته: "يا أبطال الضفة وأحرارها بوركت سواعدكم وتحيةً لثورتكم ولتشعلوا الأرض لهيباً تحت أقدام الاحتلال".

واندلعت منذ ساعات فجر اليوم الأولى، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أغلب نقاط التماس مع الاحتلال في مختلف مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية، أعلن خلالها إلى الآن استشهاد 11شاب، وإصابة نحو 213 شاب، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان قد وجه أبو عبيدة في خطاب له الأمس، رسالة لأهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، قال فيها: "انطلقوا وأطبقوا على عدوكم من حيث لا يحتسب، وقارعوا العدو في كل الميادين، والقسام سيكون عند حسن ظنكم وفي الميدان من أمامكم، وظهرا لكم ومساندا".

وأضاف "معركة سيف القدس جاءت استكمالًا لانتفاضة شعبنا في القدس وانتصارًا للشيخ جراح المهدد بالتهجير والتهويد".

وأكد أبو عبيدة أن "هذه المعركة جاءت لتقول إن غزة والضفة والقدس وفلسطين المحتلة عام48 جسداً واحداً وشعباً واحداً، ومصير واحد ومقاومة واحدة، وليس غريباً أن يرتقي قادة عظام في هذه المعركة وعلى رأسهم القائد باسم عيسى".

وأردف: "نخوض المعركة استجابةً لصراخات أهلنا في ساحات وميادين المدينة المقدسة"، مؤكدًا أن "كل ثمن ندفعه وسندفعه هو فداء للأقصى للقدس، فمراكمتنا للقوة هو من أجل نصرة القدس، ولا معنى لوجودنا إن لم ننفر من أجل الأقصى والقدس".

وتابع: "كانت القدس دوماً محور الصراع وأيقونة المعارك ومفجرة الانتفاضات، وما يميز هذه المعركة هو تكاتف شعبنا في كل الساحات واشتباكه مع الاحتلال في كل ميدان وإجماعه على خيار المقاومة".

أخبار ذات صلة

العاروري: الاحتلال فقد السيطرة والتوازن وسنفاجئه إذا حاول الدخول لغزة برأً

العاروري: الاحتلال فقد السيطرة والتوازن وسنفاجئه إذا حاول الدخول لغزة برأً

اشتية يدين المجازر المروعة ويطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان فورا

اشتية يدين المجازر المروعة ويطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان فورا

كتائب القسام تدعو للالتحام مع الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية بذكرى النكبة

كتائب القسام تدعو للالتحام مع الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية بذكرى النكبة

حركة المجاهدين تستهدف المنطاد العسكري فوق (ناحل عوز) وتحيده

حركة المجاهدين تستهدف المنطاد العسكري فوق (ناحل عوز) وتحيده

مكتب حسين الشيخ ينفي إدلاءه أي تصريحات صحفية حول حل السلطة الفلسطينية

مكتب حسين الشيخ ينفي إدلاءه أي تصريحات صحفية حول حل السلطة الفلسطينية

مشعل يكشف شروط فصائل المقاومة بغزة لوقف إطلاق النار

مشعل يكشف شروط فصائل المقاومة بغزة لوقف إطلاق النار

11 شهيد خلال مواجهات عنيفة ومتواصلة بالضفة

11 شهيد خلال مواجهات عنيفة ومتواصلة بالضفة

الرجوب: واشنطن تعطي غطاءً لعدوان من طرف واحد ونطور استراتيجيات لمراجعة خمسة تحديات

الرجوب: واشنطن تعطي غطاءً لعدوان من طرف واحد ونطور استراتيجيات لمراجعة خمسة تحديات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو عبيدة يوجه رسالة لأهالي الضفة الغربية

أبو عبيدة يوجه رسالة لأهالي الضفة الغربية

حركة المجاهدين تستهدف المنطاد العسكري فوق (ناحل عوز) وتحيده

حركة المجاهدين تستهدف المنطاد العسكري فوق (ناحل عوز) وتحيده

أبو حمزة: المقاومة مستمرة بالدفاع عن شعبنا حتى يتوقف العدوان في كل الأراضي الفلسطينية

أبو حمزة: المقاومة مستمرة بالدفاع عن شعبنا حتى يتوقف العدوان في كل الأراضي الفلسطينية

المجلس الوطني يشدد على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه

المجلس الوطني يشدد على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه

جبهة النضال الشعبي تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية

جبهة النضال الشعبي تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية

حزب الشعب يدعو لتوسيع الهبة الجماهيرية إلى انتفاضة شاملة

حزب الشعب يدعو لتوسيع الهبة الجماهيرية إلى انتفاضة شاملة

خمسة شهداء في قصف إسرائيلي بمدينة غزة وشمال القطاع

خمسة شهداء في قصف إسرائيلي بمدينة غزة وشمال القطاع

أبو ردينة: القدس أكبر منهم جميعاً والصمت الأميركي على اسرائيل يجب أن ينتهي

أبو ردينة: القدس أكبر منهم جميعاً والصمت الأميركي على اسرائيل يجب أن ينتهي

منوعات

هاتف وساعة من الذهب الخالص... هدية يوتيوبر مصري لزوجته

هاتف وساعة من الذهب الخالص... هدية يوتيوبر مصري لزوجته

افيخاي أدرعي يسرق (بحبك يالبنان) .. ويحرفها على طريقته

افيخاي أدرعي يسرق (بحبك يالبنان) .. ويحرفها على طريقته

الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد تعلن جنس الجنين.. بذلة لسان

الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد تعلن جنس الجنين.. بذلة لسان

محمد رمضان يدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. بسبب (فيرساتشي بيبي)

محمد رمضان يدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. بسبب (فيرساتشي بيبي)

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم.. هل أصيب بفشل كلوي؟

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم.. هل أصيب بفشل كلوي؟

وفاة الفنان محمد ريحان بعد مسلسل (موسى)

وفاة الفنان محمد ريحان بعد مسلسل (موسى)

محمد هنيدي من بعد الببجي .. يستعد للعيد بشعر أحمر

محمد هنيدي من بعد الببجي .. يستعد للعيد بشعر أحمر

الأمير هاري يستمر في كشف خبايا القصر الملكي ... مخدرات ومعاملة سيئة

الأمير هاري يستمر في كشف خبايا القصر الملكي ... مخدرات ومعاملة سيئة

أحلام الشامسي لأصالة نصري &#34;نحنا مجانين أنا 25 سنة وانتي 24 سنة&#34;

أحلام الشامسي لأصالة نصري "نحنا مجانين أنا 25 سنة وانتي 24 سنة"

أحمد حلمي يناجي:&#34; اللهم أمكنهم من رقاب عدوهم&#34;

أحمد حلمي يناجي:" اللهم أمكنهم من رقاب عدوهم"

عربي

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس

مصر تفتح معبر رفح لنقل مصابي العدوان بغزة للعلاج في مستشفياتها

مصر تفتح معبر رفح لنقل مصابي العدوان بغزة للعلاج في مستشفياتها

حفيظ دراجي: بعض القادة العرب باتوا يحملون في جوفهم قلبًا صهيونيًا لا يخجل

حفيظ دراجي: بعض القادة العرب باتوا يحملون في جوفهم قلبًا صهيونيًا لا يخجل