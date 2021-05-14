شؤون فلسطينية

مكتب حسين الشيخ ينفي إدلاءه أي تصريحات صحفية حول حل السلطة الفلسطينية

مكتب حسين الشيخ ينفي إدلاءه أي تصريحات صحفية حول حل السلطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
نفي مكتب عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إدلاءه أي تصريحات صحفية خلال الأيام الماضية.

وقال، عماد قرارة، مسوؤل الإعلام في مكتب الشيخ، لـ "دنيا الوطن": "إن هذه التصريحات مزورة، والأخ أبو جهاد لم يدلي بأي تصريحات صحفية خلال الأيام الماضية بالمطلق".

وتناقلت مجموعات صحفية، ومواقع التواصل الإجتماعي، تصريحات منسوبة لحسين الشيخ، تتحدث عن نية الرئيس عباس حل السلطة الفلسطينية، في حال استمر العدوان الإسرائيلي، وهو ما نفاه مكتب الشيخ.

أخبار ذات صلة

مشعل يكشف شروط فصائل المقاومة بغزة لوقف إطلاق النار

مشعل يكشف شروط فصائل المقاومة بغزة لوقف إطلاق النار

11 شهيد خلال مواجهات عنيفة ومتواصلة بالضفة

11 شهيد خلال مواجهات عنيفة ومتواصلة بالضفة

الرجوب: واشنطن تعطي غطاءً لعدوان من طرف واحد ونطور استراتيجيات لمراجعة خمسة تحديات

الرجوب: واشنطن تعطي غطاءً لعدوان من طرف واحد ونطور استراتيجيات لمراجعة خمسة تحديات

أبو حمزة: المقاومة مستمرة بالدفاع عن شعبنا حتى يتوقف العدوان في كل الأراضي الفلسطينية

أبو حمزة: المقاومة مستمرة بالدفاع عن شعبنا حتى يتوقف العدوان في كل الأراضي الفلسطينية

المجلس الوطني يشدد على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه

المجلس الوطني يشدد على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه

&#34;الصحة&#34; بغزة: 33 إصابة بفعل العدوان مازالوا في غرف العناية المركزة والمكثفة

"الصحة" بغزة: 33 إصابة بفعل العدوان مازالوا في غرف العناية المركزة والمكثفة

حركة فتح تنعى شهداء &#34;جمعة الغصب&#34;

حركة فتح تنعى شهداء "جمعة الغصب"

جبهة النضال الشعبي تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية

جبهة النضال الشعبي تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو حمزة: المقاومة مستمرة بالدفاع عن شعبنا حتى يتوقف العدوان في كل الأراضي الفلسطينية

أبو حمزة: المقاومة مستمرة بالدفاع عن شعبنا حتى يتوقف العدوان في كل الأراضي الفلسطينية

المجلس الوطني يشدد على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه

المجلس الوطني يشدد على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه

جبهة النضال الشعبي تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية

جبهة النضال الشعبي تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية

حزب الشعب يدعو لتوسيع الهبة الجماهيرية إلى انتفاضة شاملة

حزب الشعب يدعو لتوسيع الهبة الجماهيرية إلى انتفاضة شاملة

خمسة شهداء في قصف إسرائيلي بمدينة غزة وشمال القطاع

خمسة شهداء في قصف إسرائيلي بمدينة غزة وشمال القطاع

أبو ردينة: القدس أكبر منهم جميعاً والصمت الأميركي على اسرائيل يجب أن ينتهي

أبو ردينة: القدس أكبر منهم جميعاً والصمت الأميركي على اسرائيل يجب أن ينتهي

وزارة الصحة تدعو المواطنين للتبرع بالدم

وزارة الصحة تدعو المواطنين للتبرع بالدم

هنية يوجه رسالة للفلسطينيين ويدعوهم للخروج بمظاهرات

هنية يوجه رسالة للفلسطينيين ويدعوهم للخروج بمظاهرات

منوعات

الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد تعلن جنس الجنين.. بذلة لسان

الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد تعلن جنس الجنين.. بذلة لسان

محمد رمضان يدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. بسبب (فيرساتشي بيبي)

محمد رمضان يدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. بسبب (فيرساتشي بيبي)

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم.. هل أصيب بفشل كلوي؟

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم.. هل أصيب بفشل كلوي؟

وفاة الفنان محمد ريحان بعد مسلسل (موسى)

وفاة الفنان محمد ريحان بعد مسلسل (موسى)

محمد هنيدي من بعد الببجي .. يستعد للعيد بشعر أحمر

محمد هنيدي من بعد الببجي .. يستعد للعيد بشعر أحمر

الأمير هاري يستمر في كشف خبايا القصر الملكي ... مخدرات ومعاملة سيئة

الأمير هاري يستمر في كشف خبايا القصر الملكي ... مخدرات ومعاملة سيئة

أحلام الشامسي لأصالة نصري &#34;نحنا مجانين أنا 25 سنة وانتي 24 سنة&#34;

أحلام الشامسي لأصالة نصري "نحنا مجانين أنا 25 سنة وانتي 24 سنة"

أحمد حلمي يناجي:&#34; اللهم أمكنهم من رقاب عدوهم&#34;

أحمد حلمي يناجي:" اللهم أمكنهم من رقاب عدوهم"

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

عربي

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس

مصر تفتح معبر رفح لنقل مصابي العدوان بغزة للعلاج في مستشفياتها

مصر تفتح معبر رفح لنقل مصابي العدوان بغزة للعلاج في مستشفياتها

حفيظ دراجي: بعض القادة العرب باتوا يحملون في جوفهم قلبًا صهيونيًا لا يخجل

حفيظ دراجي: بعض القادة العرب باتوا يحملون في جوفهم قلبًا صهيونيًا لا يخجل