مكتب حسين الشيخ ينفي إدلاءه أي تصريحات صحفية حول حل السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطننفي مكتب عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إدلاءه أي تصريحات صحفية خلال الأيام الماضية.وقال، عماد قرارة، مسوؤل الإعلام في مكتب الشيخ، لـ "دنيا الوطن": "إن هذه التصريحات مزورة، والأخ أبو جهاد لم يدلي بأي تصريحات صحفية خلال الأيام الماضية بالمطلق".وتناقلت مجموعات صحفية، ومواقع التواصل الإجتماعي، تصريحات منسوبة لحسين الشيخ، تتحدث عن نية الرئيس عباس حل السلطة الفلسطينية، في حال استمر العدوان الإسرائيلي، وهو ما نفاه مكتب الشيخ.