شؤون فلسطينية

مشعل يكشف شروط فصائل المقاومة بغزة لوقف إطلاق النار

مشعل يكشف شروط فصائل المقاومة بغزة لوقف إطلاق النار
رام الله - دنيا الوطن
كشف خالد مشعل رئيس حركة (حماس) في إقليم الخارج، شروط حركته وفصائل المقاومة في قطاع غزة لوقف اطلاق النار والتهدئة.

وقال مشعل، في تصريحات لقناة (TRT عربي) التركية: إن مطالب حماس لوقف التصعيد تتمثل بـ "خروج قوات الاحتلال من المسجد الأقصى والسماح بحرية الصلاة والوجود فيه".

وأضاف أيضاً "على الاحتلال التوقف عن جريمة تهجير أهالي الشيخ جراح، والإفراج عن المعتقلين في التصعيد الأخير بالقدس، ووقف العدوان على غزة".

وأشار إلى وجود حراك من تركيا وقطر ومصر لوقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية في غزة والقدس، مؤكداً أن حركته أبلغت الوسطاء بضرورة وقف العدوان أولاً.

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