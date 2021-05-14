11 شهيد خلال مواجهات عنيفة ومتواصلة بالضفة





وفي طولكرم، استشهد نزار رياض معروف (أبو زينة)، (22 عاماً)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات في محيط جدار الضم العنصري غرب ضاحية شويكة، وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاده، متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر، حيث نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة قبل أن يًعلن عن استشهاده لاحقاً.



وفور الإعلان عن استشهاد (أبو زينة)، انطلقت مسيرات غاضبة في طولكرم والضاحية، تنديداً بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وشهدت شويكة مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين نصبوا الكمائن ونشروا القناصة بين الأشجار وأطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.



كما شهدت بلدة عنبتا بالقرب من حاجز عناب، ومفرق بزاريا، ومفرق رامين ومدخل بيت ليد شرق المحافظة، وبالقرب من جدار الضم غرب بلدة فرعون جنوباً، مواجهات عنيفة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتواصلت المواجهات بمحاذاة جدار الضم العنصري غرب بلدات قفين وزيتا شمال المحافظة، ووقع 29 إصابة بالرصاص والاختناق.

وانطلقت مسيرات حاشدة مساءً في بلدات عنبتا ودير الغصون وعتيل ومخيم نور شمس نصرة للقدس، وتنديداً للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.



ومن جهتها أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريق الكفريات - طولكرم جنوب المحافظة، ومنعت المركبات والمواطنين من المرور كما واستشهد عيسى برهم متأثرا بإصابته خلال مواجهات في قرية بيتا جنوب نابلس؛ واستشهد الشاب مالك قيس حمدان خلال مواجهات مع الاحتلال قرية سالم قرب؛ وبعصيرة القبلية جنوب نابلس، استشهد الشاب حسام وائل موسى عصايرة.

ومن جهتها أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريق الكفريات - طولكرم جنوب المحافظة، ومنعت المركبات والمواطنين من المرور كما واستشهد عيسى برهم متأثرا بإصابته خلال مواجهات في قرية بيتا جنوب نابلس؛ واستشهد الشاب مالك قيس حمدان خلال مواجهات مع الاحتلال قرية سالم قرب؛ وبعصيرة القبلية جنوب نابلس، استشهد الشاب حسام وائل موسى عصايرة.

وفي أريحا، استشهد الشاب محمد أبو شقير، خلال المواجهات المندلعة على حاجز بيت أيل العسكري، وفي الخليل، استشهد الشاب إسماعيل الطوباسي من الريحية جنوب الخليل برصاص الاحتلال خلال المواجهات المندلعة، ووقع ثلاثة إصابات.





ووقع في قلقية مواجهات، أسفر عنها إصابة 17 مواطناً معظم جراحهم وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في الشريان الرئيسي، أما في بيت لحم فقد أصيب خمسة شبان بجراح متفاوتة.



رام الله - دنيا الوطناستشهد اليوم الجمعة، (11) مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مختلف نقاط التماس بمناطق مختلفة بمدن وقرى الضفة الغربية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطنينة، عن استشهاد 11مواطن بالمواجهات المندلعة، بالإضافة لإصابة نحو 213 جريح معظمها إصابات بالرصاص الحي.ففي رام الله، استشهد الشاب محمد روحي حماد (30 عاماً)، من بلدة سلواد والذي ارتقى بعد محاولته تنفيذ عملية طعن ودهس قرب رام الله، وأصيب 21 مواطن، من بينهم أربع إصابات وصفت بالخطيرة.وفي جنين، استشهد الشاب يوسف مهدى نواصرة (27 عاماً) من قرية فحمة قضاء جنين، والذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال مواجهات على حاجز دوتان ظهر الجمعة، وأصيب 18 شاب، من بينهم إصابتين خطيرتين.وفي نابلس، استشهد الشاب نضال صايل الصفدي بعد إصابته في مواجهات مع الاحتلال في قرية عوريف قضاء نابلس، و وقع 70 إصابة ووصفت من بينهم عشرة إصابات خطيرة.وفي سلفيت، استشهد شابان من قريتي مردة واسكاكا، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب شريف خالد سلمان من قرية مردة، والشاب عوض حرب من قرية إسكاكا، خلال مواجهات مع الاحتلال، وأصيب 20 شاب، وصنفت من ضمنهم إصابيتين خطيرتين.كما ويشار إلى استشهاد الشاب محمد طحان من قرية عدلون قرب صيدا برصاص الاحتلال عند الحدود الفلسطينية اللبنانية.واندلعت منذ ساعات فجر اليوم الأولى، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أغلب نقاط التماس مع الاحتلال في مختلف مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية.