شؤون فلسطينية

الرجوب: واشنطن تعطي غطاءً لعدوان من طرف واحد ونطور استراتيجيات لمراجعة خمسة تحديات

الرجوب: واشنطن تعطي غطاءً لعدوان من طرف واحد ونطور استراتيجيات لمراجعة خمسة تحديات
أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن القضية الفلسطينية هي قضية العالم، و"الإدارة الأمريكية تعطي غطاءً لعدوان من طرف واحد".

وأضاف في مقابلة مع (تلفزيون فلسطين): بأنه يجب أن نعرف الخروج من هذه الملحمة البطولية، وثلث الشهداء أطفال ونساء، وهذه وصمة عار .

وقال: نحن في القيادة نطور استراتيجيات لمراجعة خمسة تحديات، الأول هو القدس، مشيراً إلى أننا نتطلع لتطوير استراتيجية مع الأردن، في هذا الشأن.

وأضاف الرجوب: بأن البند الثاني، مشاكل غزة والتي تراكمت منذ 2007 وحتى الآن، والتي كان من المفترض أن تُحل بعد إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. 

وتابع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، بأن التحدث الثالث، له علاقة بمنظمة التحرير، فيما الرابع له علاقة بالمصالحة، "أقول للجميع وأقول لحماس هذا الاحتلال عدونا ونحن جاهزون لاستمرار الحوار، ولن يصل الحكم في فلسطين إلا من خلال صندوق الاقتراع ".

وأردف: الموضوع الخامس، هو أننا بحاجة لحكومة وحدة وطنية  وقادرة على التعامل مع العالم.

وقال الرجوب: "نتنياهو سيستمر في حربه لأنه يسعى لأن يظل رئيساً للحكومة، خاصة مع وجود غطاء من الإدارة الأمريكية بحجة أن إسرائيل ستدافع عن نفسها".

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