أبو حمزة: المقاومة مستمرة بالدفاع عن شعبنا حتى يتوقف العدوان في كل الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكدت سرايا القدس، الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الجمعة، على استمرار المقاومة في حماية أبناء الشعب الفلسطيني والدفاع عنهم حتى يتوقف العدوان في المسجد الأقصى والقدس وغزة وأراضي الداخل وأي بقعة من فلسطين التاريخية.ودعا أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، في تغريدات له، "أهلنا وشبابنا في الضفة المحتلة (...) لمزيد من الاشتباك والالتحام مع العدو، ونؤكد أننا معكم، كما نبرق بالتحية إلى أهلنا في الأراضي المحتلة عام ٤٨ الذين استجابوا لنداء القدس وخرجوا ليواجهوا العنصرية الصهيونية وغلاة المستوطنين بصدورهم العارية المستندة إلى حقهم التاريخي بأرضهم ورفض الاحتلال".وقال أبو حمزة: "توافق اليوم الذكرى الثالثة لقرار ترامب اللعين بنقل سفارة أمريكا إلى القدس المحتلة لفرض واقع جديد على الأرض يشطب عبره حقنا التاريخي في هذه الأرض، وهنا نؤكد أنه وبعد هذه السنوات، تأتي معركة سيف القدس الممتدة على جغرافيا فلسطين التاريخية لتؤكد باطل هذه القرارات الحمقاء، وأن فلسطين وحدةٌ واحدة وعاصمتها القدس، عاصمةً أبدية لا يمكن لأي قوة تغييرها".وختم: "نوجه التحية لشعبنا في مدينة القدس، وللمرابطين في المسجد الأقصى المبارك الذين يستندون في رباطهم ومواجهاتهم مع العدو على معركة سيف القدس البطولية، وبذلك هم بالفعل يسقطوا صفقة القرن واعتبار القدس عاصمة الكيان. وإن قرار نقل السفارة لن يبدل ولن يغير في مكانة القدس كعاصمة دينية وسياسية وحضارية أمام صمود شعبنا ومقاومته".