إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه "إسرائيل"

رام الله - دنيا الوطنأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، أن ثلاثة صواريخ أطلقت من جنوب سوريا، تجاه "إسرائيل"، سقط أحداها داخل سوريا، والصاروخان الآخران في منطقة مفتوحة.واستشهد شاب لبناني، متأثراً بجروحه، إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود، أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين، وضد عدوان قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني.وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان، تجاه سواحل الجليل.من جانبه، ذكر موقع (انتل سكاي) أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من قرية القليلة جنوب لبنان تجاه اسرائيل، فيما رجح مراسل قناة (الجزيرة) في لبنان، أن تكون فصائل فلسطينية متمركزة في جنوب لبنان هي من أطلقت الصواريخ.وفشلت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي، الشهر الماضي، بالتصدي لصاروخ سوري من نوع (أرض جو)، أطلق تجاه طائرة كانت مغيرة على أهداف سورية، وسقط قرب مفاعل (ديمونا)، مما أسفر ذلك عن اطلاق صفارات الإنذار في النقب.