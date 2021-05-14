"الصحة" بغزة: 33 إصابة بفعل العدوان مازالوا في غرف العناية المركزة والمكثفة





وأضاف في تصريح لقناة (الجزيرة مباشر): بأن 33 إصابة بفعل العدوان مازالوا في غرف العناية المركزة والمكثفة، وحالتهم الصحية مازالت شديدة الخطورة.





وقال القدرة: إن وزارة الصحة تعمل بجهد مركب ومسارات ثلاثة منذ بدء العدوان، الأول: هو إنقاذ جرحى العدوان على مدار الساعة، والثاني: هو التعامل مع مصابي جائحة (كورونا)، والثالث: استمرار تقديم الخدمة الصحية للمرضى، خاصة الحالات الطارئة، ومرضى الأورام وغسيل الكلى وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرها.





وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي ركز على استهداف عوائل بأكملها بشكل متعمد، ومباشر للمناطق السكنية المكتظة، ومعظم الإصابات هي من الأطفال والنساء.





وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة، المجتمع الدولي بالعمل الفوري على فتح المعابر لاستقبال الوفود الطبية والامدادات الصحية الى قطاع غزة المحاصر وخروج الجرحى للعلاج في الخارج.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، إن الوزارة تعمل بجهود استثنائية لإسعاف وعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي، في ظل منظومة صحية متهالكة، ونقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية بفعل الحصار المستمر منذ 15 عاماً.