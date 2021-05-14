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استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استُشهد شابّ لبناني، اليوم الجمعة، متأثراً بجروحه بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تظاهرة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، حيث حاول عشرات المتظاهرين اقتحام السياج الفاصل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار في اتجاههم، واستنفر على طول الحدود".

وقالت قناة (الميادين)، إن قوات الاحتلال ألقت القنابل الصوتية على شبّان لبنانيين كانوا يتظاهرون قرب السياج الفاصل عن مستعمرة المطلة، بعد أن أضرموا النيران وحطّموا السياج. 

واحتشدت مجموعات عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، في مقابل مستوطنة المطلّة، بالتزامن مع دعوات إلى الحضور إلى الحدود من أجل تنظيم وقفة تضامنية مع الفلسطينيين الذين يواجهون الاعتداءات الإسرائيلية عليهم.

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