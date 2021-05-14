جبهة النضال الشعبي تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية

أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال واستفزازات المستوطنين المتطرفين الذين يمارسون العدوان الهمجي على الفلسطينيين في إطار الهجمة الاحتلالية على القدس والحرب على قطاع غزة والتي راح ضحيتها أكثر من مائة شهيد خلال الأيام الماضية .





وقالت الجبهة أنها استنفرت جهود وطاقات مناضليها في مختلف مواقع النضال، حيث شاركت الجبهة في مختلف المحافظات بالمسيرات التي انطلقت في المدن والمواجهات المتواصلة في العديد من المواقع بالضفة الغربية.



وأكدت الجبهة أن كافة أشكال القمع والعدوان التي يتبعها الاحتلال لكسر إرادة الشعب الفلسطيني تعبر بشكل واضح عن إفلاس وتخبط هذا الاحتلال الذي ستنكسر إرادته أمام مقاومة وصمود وبسالة المنتفضين وفي وجه الاحتلال في كل مكان وفي القلب منهم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 وعلى حدود فلسطين التاريخية.



رام الله - دنيا الوطن