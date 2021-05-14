26 شهيداً و600 إصابة برصاص وقصف الاحتلال بالضفة والقطاع اليوم الجمعة





وقالت في تصريح صحفي، إنه تم التعامل مع الإصابات ميدانياً والتي نقلت لمراكز العلاج المختلفة.





وتابعت: الشهداء: 26 شهيداً (شهيد في الريحية بالخليل، شهيد في أريحا وشهيد في رام الله وشهيدان في سلفيت وأربعة شهداء في نابلس و شهيد في جنين ) و 16 شهيداً في قطاع غزة.





وفيما يلي عدد الإصابات في المحافظات:





أريحا: ثلاث إصابات.

نابلس: ٧٠ إصابة (١٠ خطيرة)

بيت لحم: ٥ إصابات

الخليل: ٣٠ إصابة، (بينها إصابة خطيرة)

جنين: ١٨ إصابة (إصابتان خطيرتان)

سلفيت: ٢٠ إصابة (إصابتان خطيرتان)

طولكرم: ٢٩ إصابة ( ١ خطيرة )

قلقيلية: ١٧ إصابة بينها اصابة خطيرة بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي. ومعظم الإصابات بالرصاص الحي

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، باستشهاد 26 شهيداً، فيما أصيب أكثر من 600 آخرين برصاص الاحتلال في الضفة، وقصف طائراته لقطاع غزة، اليوم.