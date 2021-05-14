26 شهيداً و600 إصابة برصاص وقصف الاحتلال بالضفة والقطاع اليوم الجمعة
أفادت وزارة الصحة، باستشهاد 26 شهيداً، فيما أصيب أكثر من 600 آخرين برصاص الاحتلال في الضفة، وقصف طائراته لقطاع غزة، اليوم.
وقالت في تصريح صحفي، إنه تم التعامل مع الإصابات ميدانياً والتي نقلت لمراكز العلاج المختلفة.
وتابعت: الشهداء: 26 شهيداً (شهيد في الريحية بالخليل، شهيد في أريحا وشهيد في رام الله وشهيدان في سلفيت وأربعة شهداء في نابلس و شهيد في جنين ) و 16 شهيداً في قطاع غزة.
وفيما يلي عدد الإصابات في المحافظات:
أريحا: ثلاث إصابات.
نابلس: ٧٠ إصابة (١٠ خطيرة)
بيت لحم: ٥ إصابات
الخليل: ٣٠ إصابة، (بينها إصابة خطيرة)
جنين: ١٨ إصابة (إصابتان خطيرتان)
سلفيت: ٢٠ إصابة (إصابتان خطيرتان)
طولكرم: ٢٩ إصابة ( ١ خطيرة )
قلقيلية: ١٧ إصابة بينها اصابة خطيرة بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي. ومعظم الإصابات بالرصاص الحي
بيت لحم: ٥ إصابات
الخليل: ٣٠ إصابة، (بينها إصابة خطيرة)
جنين: ١٨ إصابة (إصابتان خطيرتان)
سلفيت: ٢٠ إصابة (إصابتان خطيرتان)
طولكرم: ٢٩ إصابة ( ١ خطيرة )
قلقيلية: ١٧ إصابة بينها اصابة خطيرة بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي. ومعظم الإصابات بالرصاص الحي
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