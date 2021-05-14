حزب الشعب يدعو لتوسيع الهبة الجماهيرية إلى انتفاضة شاملة

رام الله - دنيا الوطندعا حزب الشعب الفلسطيني، إلى توسيع أشكال المقاومة الممكنة صدد الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لعدوانه وجرائمه في القدس والضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي اللد وحيفا وفي كل مكان.وتوجه حزب الشعب في بيان له، وصل "دنيا الوطن" نسخةً عنه، لعموم أنصاره بتكثيف انخراطهم في هذه الهبة الجماهيرية الواسعة، والعمل على تطويرها نحو انتفاضة شاملة، كما يتوجه إلى أبناء الشعب الفلسطيني وإلى كافة الأطر والمؤسسات الأهلية والتنظيمات الاجتماعية والنقابية لتوسيع المشاركة في مختلف هذه الفعاليات وتطويرها.وحيّ حزب الشعب في بيانه هذا المد الشعبي، مؤكداً على أهمية توفير الحاضنة السياسية للشعب المنتفض، مجدداَ دعوته بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي والعودة إلى المسار بإنهاء الاتفاقات مع الاحتلال وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني فوراَ، وسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة الاحتلال، والعمل فوراَ على تشكيل قيادة موحدة للانتفاضة، والتنسيق الفعال لإدارة المعركة مع الاحتلال.وأكد حزب الشعب في بيانه، على أن التصدي الجماعي لعدوان الاحتلال المستمر ضد القدس وقطاع غزة والضفة والداخل وفي كل مكان، هو الأمر الجوهري المطلوب، كما أن توحيد الموقف السياسي والتعامل مع المساعي الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار أو غيره.وشدد على أن الانتفاضة يجب أن تستمر لوقف الممارسات الاستيطانية في القدس والضفة ولوقف حصار غزة ومن أجل انهاء الاحتلال وفق سقف زمني محدد وبتدخل دولي فاعل.وقال: "إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمناء العامون لكل الفصائل الفلسطينية يتحملون المسؤولية المباشرة، وهم مدعوون لتحقيق ذلك والمضي قدماً بانتفاضة شعبنا لتحقيق هدفه".