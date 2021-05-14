خمسة شهداء في قصف إسرائيلي بمدينة غزة وشمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد الشهداء جراء قصف طائرات الاحتلال لشقة سكنية في عمارة الربيع بمنطقة الثلاثيني في مدينة غزة، إلى ثلاثة شهداء.كما وصل شهيدان لمستشفى الإندونيسي في قصف طائرة استطلاع بجباليا البلد، والشهيدان هما، أحمد عوض النذر (37 عاماً)، والشهيد أحمد محمد مهدي إسماعيل النذر (37 عاماً).واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، أراضٍ زراعية في جنوب وشرق مدينة غزة، بالإضافة إلى موقع البحرية التابع للمقاومة مقابل موقع بدر العسكري شمال غرب مخيم الشاطئ غربي غزة.يتبع..