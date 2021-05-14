مسؤول أمريكي رفيع يصل تل أبيب في محاولة للتوصل لـ "تهدئة مستدامة"

رام الله - دنيا الوطنقالت السفارة الأمريكية في إسرائيل، إن مساعد وزير الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، هادي عمرو، وصل إلى تل أبيب اليوم لـ "تعزيز الحاجة إلى العمل نحو تهدئة مستدامة والاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس".وأضافت السفارة بأن الإسرائيليين والفلسطينيين، يستحقون "تدابير متساوية من الحرية والأمن والكرامة والازدهار".وقال البيت الأبيض: إننا "نهدف لخفض التصعيد والوصول إلى تهدئة دائمة في غزة".وأضاف: أن "القدس الشرقية قضية كانت وستظل مطروحة للنقاش بين الطرفين وفي المفاوضات المسار إلى الأمام".واستشهد 122 مواطنا بينهم عشرات الأطفال، استشهدوا خلال خمسة أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع، فيما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية آلاف الصواريخ صوب مدن الاحتلال.