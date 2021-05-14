آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار بين المقاومة وجيش الاحتلال برعاية مصر

رام الله - دنيا الوطنتضاربت الأنباء، مساء الجمعة، حول إحراز تقدم في وقف إطلاق النار، بين فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، برعاية مصرية.وأكد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، لقناة (الميادين)، أن مفاوضات وقف إطلاق النار تراوح مكانها، مشيراً إلى أن الاحتلال ما زال يتنصل من أي التزام في مفاوضات الهدنة.ونفت إذاعة جيش الاحتلال، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن يكون هناك مفاوضات لوقف إطلاق النار، مؤكدةً أن مصر لم تحرز تقدماً في هذا الملف.ونقلت الإذاعة عن مسؤول كبير في جيش الحتلال، أنه خلافاً للتقارير العربية عن وقف إطلاق النار، فإن العملية العسكرية لا تزال مستمرة، ولدينا المزيد من أيام القتال.أما (القناة 12) الإسرائيلية، قالت، مساء الجمعة، إن التقديرات تشير لإمكانية إنهاء العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة.وأضافت، وفقاً لمصادر لم تسمها، أن الجيش يرى أنه حقق إنجازات كبيرة، ولن يمانع في إيقاف العملية الليلة، أو الليلة المقبلة.وأشارت القناة 13 الإسرائيلية، إلى أن حملة حارس الأسوار بقطاع غزة قد تستمر حتى الأسبوع المقبل، مضيفةً نقلاً عن مصادر في (كابينت)، أن الأسبوع المقبل، سيتزايد الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار.وكشفت قناة (العربية)، مساء الجمعة، عن مصادر لم تسمها، أن مصر طالبت دولا غربية بالضغط على إسرائيل للقبول بهدنة لأيام، مشيرة إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي على غزة يمنع لقاء الوفد الأمني المصري بالفصائل الفلسطينية.وأوضحت القناة، أن القاهرة طلبت من تل أبيب التهدئة لتتمكن من إدخال مساعدات علاجية إلى غزة، كما طلبت وقف القصف الجوي على غزة لإجلاء المصابين.وفي السياق، قالت قناة (الغد)، إن هناك تقدماً في مفاوضات وقف اطلاق النار، بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، برعاية مصرية.وأكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه يهدف لخفض التصعيد والوصول إلى تهدئة دائمة في غزة، مضيفاً: "تركيزنا ينصب الآن على استخدام علاقاتنا في المنطقة لحل الأزمة بين إسرائيل وحماس".وأضاف: أن "القدس الشرقية قضية كانت وستظل مطروحة للنقاش بين الطرفين وفي المفاوضات المسار إلى الأمام".وقالت السفارة الأمريكية في إسرائيل، إن مساعد وزير الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، هادي عمرو، وصل إلى تل أبيب اليوم لـ "تعزيز الحاجة إلى العمل نحو تهدئة مستدامة والاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس".وأضافت السفارة بأن الإسرائيليين والفلسطينيين، يستحقون "تدابير متساوية من الحرية والأمن والكرامة والازدهار".