شاهد: الاحتلال يدمر مقر قيادة وزارة الداخلية في مجمع أنصار غرب غزة





من جانبها، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، دمرت مقر قيادة الوزارة، في مجمع أنصار غرب مدينة غزة، وألحقت أضراراً كبيرة في المقار الحكومية المجاورة.





وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، إلى أنها أخلت جميع النزلاء، من مركزي الإصلاح والتأهيل، والسجن العسكري المجاورين للمقر المستهدف، ضمن إجراءتها الاحترازية، التي تتخذها في حالة الطوارئ.





وأكدت أن استهداف الاحتلال لمقار وزارة الداخلية وأجهزتها الشرطية والأمنية، مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، وإن ذلك لن يعيق الوزارة عن القيام بواجبها في حماية الجبهة الداخلية، وتقديم الدعم والإسناد للمواطنين في ظل العدوان.





رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الحربية، بثلاثة صواريخ، مساء اليوم الجمعة، مجمع أنصار غرب مدينة غزة، ما أدى إلى دمار في المجمع، الذي يضم مقار أمنية، ومنازل المواطنين المجاورة.وكانت وزارة الصحة، أعلنت استشهاد 123 مواطناً من بينهم 31 طفلاً و20 سيدة و900 إصابة بجراح مختلفة، في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.ويتعرض القطاع لقصف من طائرات الاحتلال الحربية ومن دبابات على الشريط الحدودي شرق وشمال القطاع، ومن الزوارق الحربية قبالة بحر غزة، موقعاً شهداء وجرحى ودمار في البنايات السكنية والمؤسسات الحكومية والأهلية والبنى التحتية.