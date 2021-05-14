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شؤون فلسطينية

الأجنحة العسكرية لحركة فتح تبارك عمليات إطلاق الصواريخ

الأجنحة العسكرية لحركة فتح تبارك عمليات إطلاق الصواريخ
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 
أعلنت الأجنحة العسكرية لحركة فتح، حالة التعبئة الوطنية والاستنفار العام في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني و مقاتلي الحركة في كل أماكن تواجدهم للرد على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينين.

وأكدت خلال بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه،  على أن المقاومة المسلحة لازالت ملتزمة بالدفاع وحماية ابناء الشعب الفلسطيني في ظل الحملة الشرسة علي ابناء القدس و الداخل المحتل والضفة وغزة وأن هذه الجرائم والمجازر تزيد الشعب الفلسطيني تمسكاً بحقوقه وإصراره على الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته، والتصدي للاحتلال.

وشددت الأجنحة العسكرية لحركة فتح، "اننا سندافع عن شعبنا في وجهة غطرسة آلة بطش الاحتلال وكل الخيارات مفتوحة وداخل الكيان الغاصب وهذه المعركة  لن تقف عند رغبة الاحتلال ولن تكون هناك تهدئة أو هدنة حسب مزاجات الاحتلال".

وباركت الأجنحة العسكرية لحركة فتح ، في بيانها، للفلسطينين عمليات اطلاق الصواريخ التي أربكت الاحتلال وبينت أن يد المقاومة طويلة وقادرة علي حماية شعبها والضرب بقوة في عمق العدو .

ونعت شهداء الشعب الفلسطيني الذين سقطوا في القدس والضفة وداخل الأرض المحتلة عام 48 وجراء عمليات قصف الاحتلال على قطاع غزة.

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