نتنياهو: قادة حماس الكبار دفعوا وسيدفعون ثمناً باهظاً وهذا لم ينته بعد

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "قادة حماس الكبار دفعوا وسيدفعون ثمناً باهظاً وهذا لم ينته بعد"، وفق تعبيره.وأضاف في تصريحات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إنهم هاجمونا في يوم عيدنا وهاجموا عاصمتنا وأطلقوا صواريخ على مدننا فهم دفعوا وسيدفعون ثمنا باهظا على ذلك. هذا لم ينته بعد"، وفق زعمه.يأتي ذلك بالرغم من معلومات كشفت عنها قناة (الغد)، مساء اليوم الجمعة، بأن هناك مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار، في القطاع، لمدة 12 ساعة بشكل أولي.وأضافت بأن هناك جهوداً مصرية، بدعم دولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وكان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤول الدائرة السياسية د. محمد الهندي، قال في كلمة مسجلة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها، "إن هذه الجولة ستنتهي قريباً بفعل صمود المقاومة وأهل المقاومة في غزة وضفة الشموخ وثورة أهل الأحرار في فلسطين المحتلة عام 1948".