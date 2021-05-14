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شاهد: كتائب القسام تعرض فيديو مهاجمة مصنع الكيماويات في (نيرعوز) بطائرة إنتحارية

شاهد: كتائب القسام تعرض فيديو مهاجمة مصنع الكيماويات في (نيرعوز) بطائرة إنتحارية
طائرات شهاب
رام الله - دنيا الوطن
عرضت كتائب الشهيد عز القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لمهاجمة إحدى طائرات "شهاب" الانتحارية لمصنع الكيماويات في نير عوز، وإصابته بشكل مباشر صباح اليوم.

وأعلنت كتائب القسام، أمس بأنها نفذت عدة هجمات عبر طائرات مسيرة.

وقالت في بيان صحفي: "بعون الله وقوته وتوفيقه أدخلت كتائب القسام سلاحاً جديداً إلى الخدمة في معركة (سيف القدس)".

وأضافت: "تم استهداف بعددٍ من الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز شهاب محلية الصنع، منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة ظهر الأربعاء، وتحشداتٍ عسكريةً على تخوم قطاع غزة ظهر اليوم الخميس، وذلك رداً على العدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واغتيال ثلةٍ من قادة ومهندسي القسام، ونعد العدو بالمزيد طالما استمر في عدوانه".


 

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