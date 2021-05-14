



وأضافت بأن هناك جهوداً مصرية، بدعم دولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.





وكان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤول الدائرة السياسية د. محمد الهندي، قال في كلمة مسجلة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها، "إن هذه الجولة ستنتهي قريباً بفعل صمود المقاومة وأهل المقاومة في غزة وضفة الشموخ وثورة أهل الأحرار في فلسطين المحتلة عام 1948".

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (الغد)، مساء اليوم الجمعة، بأن هناك مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار، لمدة 12 ساعة بشكل أولي.