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شؤون فلسطينية

لجان المقاومة: تكامل ميادين المواجهة ضرورية لإرباك خطط الاحتلال العدوانية

لجان المقاومة: تكامل ميادين المواجهة ضرورية لإرباك خطط الاحتلال العدوانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت لجان المقاومة الشعبية، إن هبة شعبنا في الضفة الباسلة وأهلنا في الأردن ولبنان الذين اجتازوا الحدود إلى فلسطين، تأتي تأكيداً على أن الأمة تواقة لتحرير القدس.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن طريق انتزاع حقوقنا وتحرير أرضنا ومقدساتنا "هو المواجهة الشاملة مع العدو الصهيوني".

وشددت على أن "تكامل ميادين المواجهة مع العدو ضرورية لإرباك خططه العدوانية والمطلوب تصعيد الانتفاضة وتوسيع المواجهة". 

وقالت لجان المقاومة: "نزف الشهداء الذين ارتقوا في المواجهات بالضفة المحتلة والعدوان على غزة ونؤكد أن دماؤهم ستشكل رافعة لمعركة التحرير وكنس المحتل".

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