"كهرباء غزة": الوضع سيكون صعباً للغاية حال استمر إغلاق معبر كرم أبو سالم





وأضاف: كما أن هناك خشية من توقف قريب لمضخات الصرف الصحي نتيجة نقص الكهرباء، الخشية من توقف محطات تحلية المياه الصالحة للشرب عن العمل.



رام الله - دنيا الوطنقالت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، اليوم الجمعة، إن الوضع سيكون صعباً للغاية، في حال استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع إدخال شحنات الوقود.وتوقع مدير العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء، محمد ثابت، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، بتوقف محطة التوليد يوم الأحد.وأضاف: بأن ذلك يتزامن مع تعطل خطوط رئيسية من داخل أراضي عام 48، والتي تحمل كمية كبيرة من الكهرباء، معرباً عن خشيته من انهيار قطاعات حيوية مثل الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحي والخدمات العامة.وقال: بلا شك سيؤثر ذلك بشكل مباشر وخطير على حياة المواطنين خاصة في ظل تحديات مواجهة فيروس (كورونا)، مشيراً إلى "النقص الحاد في المواد والمستلزمات الطبية والخدمية".ووجه مدير العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء، دعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل السريع والعاجل لوقف التدهور الخطير المتوقع.وشدد على أن هناك خسائر بملايين الدولارات نتيجة الدمار الذي لحق بشبكة توزيع الكهرباء، مؤكداً بأن افتقار مخازن شركة توزيع الكهرباء لمواد الصيانة اللازمة يشكل تحدياً جدياً وغير مسبوق للشركة.وقال ثابت: إن المتوفر من الطاقة قرابة 120 ميجاوات في أحسن الظروف، والطلب 400 ميجاوات، وهناك تعطلات دائمة ومستمرة للخطوط بفعل القصف اليومي.وحذر من تأثر انقطاع الكهرباء على غرف العناية المكثفة، أجهزة انتاج الاكسجين، حضانات الأطفال الخدج، أجهزة غسيل الكلى، أجهزة التصوير المقطعي، وحدات الاستقبال في المستشفيات، بالإضافة إلى ترحيل النفايات الصلبة من قبل البلديات.