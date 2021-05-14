الشرطة الإسرائيلية تعتقل الناشطة "حمامة جربان" من جسر الزرقاء

رام الله - دنيا الوطناعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، الناشطة حمامة جربان أثناء تواجدها في قرية الصيادين في قرية جسر الزرقاء، وتم اقتيادها للتحقيق بذريعة مشاركتها في التظاهرات الاحتجاجية والأحداث التي شهدتها القرية في الأيام الأخيرة.وتشن الشرطة الإسرائيلية وبمشاركة عناصر من المستعربين، حملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين وملاحقتهم في مدن وبلدات أراضي 48، واستدعاء العديد منهم بحجة مشاركتهم في التظاهرات لنصرة القدس المحتلة والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.وبلغت حصيلة اعتقالات الأمس في مراكز الشرطة الإسرائيلية ، 99 معتقلا، منهم عدد من القاصرين، في الوقت الذي مددت فيه المحكمة الإسرائيلية في حيفا اعتقال عضو بلدية شفا عمرو زهير كركبي ومراد حداد عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني ولغاية مساء غد السبت، واللذين تم اعتقالهما من منزليهما أمس.