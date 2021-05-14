شهيد وعشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

في السياق، أفادت وزارة الصحة، بإصابة بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، وصلت مجمع فلسطين الطبي برام الله.



وأصيب، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والعشرات بحالات الاختناق، في جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية لمسيرات منددة بالعدوان على شعبنا، في عدة مناطق من الخليل.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي بالقدم، في مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، بعد قمع الاحتلال مسيرة منددة بالعدوان على القدس وغزة.



وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة في عدة مناطق من الخليل، حيث جرى نقل المصابين الى المستشفى ووصفت اصابتهم بالمتوسطة، فيما شهد محيط حاجز الريش بالمنطقة الجنوبية من المدينة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.



وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق في مواجهات اندلعت مع الاحتلال على مدخل البلدة، كما قمعت مسيرة في مخيم الغروب، واقتحمت عددا من منازل المواطنين على المدخل الرئيس للمخيم، مطلقة الاعيرة المطاطية والقنابل الصوتية والغازية، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.



وأصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت في محيط مصانع "غاشوري" الإسرائيلية غرب طولكرم.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، بأن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والأعيرة النارية ما أدى إلى إصابة أحد الشبان برصاصة في القدم، والعشرات بالاختناق.



وكانت مسيرة حاشدة انطلقت بعد صلاة الظهر اليوم من مساجد المدينة نصرة للقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بمشاركة جموع غفيرة من المواطنين وفصائل العمل الوطني.



وردد المشاركون التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة والمنددة بممارسات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.



واندلعت مواجهات عنيفة في محيط جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدتي قفين وزيتا شمال طولكرم، اطلق الاحتلال خلالها الأعيرة النارية والمغلفة بالمطاط وقنابل الغاز تجاه الشبان.



واندلعت مواجهات اليوم الجمعة، في قرية دار صلاح شرق بيت لحم، مع قوات الاحتلال أصيب فيها عدد من المواطنين بالاختناق.



وافاد شهود عياد، بأن مواجهات اندلعت في منطقة حي البقعة جنوب القرية في المنطقة الواقعة بين دار صلاح وواد ابو الخمص، اطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت واوقع عددا من حالات الاختناق، إضافة الى اشتعال النيران في اعشاب بأراضي قرب مكان المواجهات .

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، باستشهاد مواطن، أصيب برصاص الاحتلال الحي في الشريان الرئيسي بالفخذ، في يعبد، بمدينة جنين.ووفق (تلفزيون فلسطين)، فقد استشهد الشاب يوسف عطاطرة إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في الشريان الرئيسي بالفخذ خلال المواجهات المندلعة في يعبد.