الدفاع المدني يُنفذ 392 مهمة لمتابعة آثار العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني مع 392 مهمة مختلفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مساء الاثنين الماضي حتى صباح اليوم الجمعة.وأفادت مديرية الدفاع المدني أن طواقمها انتشلت جثامين 33 مواطنا إثر استهدافات إسرائيلية مختلفة، وقدمت الاسعافات ل 72 مواطنا اصيبوا جراء ذلك، ونقلتهم للمستشفيات.كما تعاملت طواقم الإنقاذ مع 84 حادثة استهداف منازل للمواطنين، و78 مهمة لاستهداف أراضي زراعية، و 34 مهمة لاستهداف منشآت صناعية وبنوك ومواقع للمقاومة، كما أخمدت طواقم الإطفاء 69 حريقاً معظمها بسبب العدوان، واخماد حرائق نشبت في 7 مركبات نتيجة الغارات المتواصلة.وقد أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم أن كافة الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بالوزارة تقوم بواجبها على أكمل وجه، بهدف تأمين الجبهة الداخلية، وتقديم العون والإسناد للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي.وقال البزم في تصريحات تلفزيونية إن حالة الاستنفار أُعلنت في جميع الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بوزارة الداخلية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة الإثنين الماضي، وبدأنا العمل وفق خطة الطوارئ.وأِشار إلى أن جهاز الشرطة بكافة إداراته، وجهاز الدفاع المدني، ومديرية الخدمات الطبية العسكرية، يقومون بواجبهم على أكمل وجه، في دعم وإسناد أبناء شعبنا.