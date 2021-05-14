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قيادي بـ (حماس): سبق أن حذرنا الاحتلال من مغبة ارتكاب حماقة وعليه دفع الثمن

قيادي بـ (حماس): سبق أن حذرنا الاحتلال من مغبة ارتكاب حماقة وعليه دفع الثمن
جانب من آثار قصف المقاومة لتل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسام بدران، إن شعبنا الفلسطيني أثبت في هبته للدفاع عن القدس، "أنه قادر على قلب كل الحسابات وتغيير الوقائع كافة، وأنه الممسك بزمام المبادرة، وأن القدس تعني لشعبنا كل شيء".

وحمل في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز)، الاحتلال كامل المسؤولية عن جولة التصعيد الأخيرة وكل ما ترتب عليها.

وأضاف: "فقد سبق أن حذرناه من مغبة ارتكاب أي حماقة، وقلنا له إن القدس خط أحمر، ولكنه أصر أن يلعب بالنار، وعليه الآن أن يدفع الثمن".

وحيي بدران بطولات شعبنا في الدفاع عن قدسه وأقصاه، ونثمن الهبات الشعبية الغاضبة في جميع أراضي الضفة الغربية، وأراضي عام 1948.

وبارك الفعل الجهادي العظيم للمقاومة الباسلة في قطاع غزة وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام التي نجحت من خلال عملية (سيف القدس) "في ضرب العدو وإيلامه وفاجأته بقدراتها وإمكاناتها، وأوقفت تغوله على مقدساتنا وحرماتنا".

وقال بدران: "ننظر بفخر لحالة التلاحم الوطني والمجتمعي الذي عبرت عنه غرفة العمليات المشتركة في قطاع غزة والمظاهرات في مدن الضفة الغربية والمواجهات العنيفة في نقاط التماس بمختلف المحافظات التي انخرط فيها أبناء شعبنا من القوى والفصائل والتوجهات كافة".

وتابع: "نترحم على شهداء شعبنا الذين قضوا في كل مواقع الالتحام، ونبرق بالتحية لمهندسي القسام الشهداء الذين قضوا في هذه الجولة وهم ثابتون على عهدهم وما بدلوا تبديلاً".

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