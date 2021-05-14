مسيرة في سلفيت تنديدا بعدوان الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنانطلق المئات من أبناء محافظة سلفيت، اليوم الجمعة، في مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا في كافة الأراضي الفلسطينية.وألقى منسق القوى الوطنية عبد الستار عواد كلمة حيا فيها صمود أهالنا في الأراضي عام 48 ومدينة القدس بما فيها حي الشيخ جراح، مشيرا إلى أن فلسطين توحدت كلها وحدة واحدة ضد الاحتلال.يذكر أن المدخل الشمالي لمدينة سلفيت والمدخل الغربي لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، والمدخل الشرقي لبلدة ديراستيا شهدت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي نصرة للأقصى ومساندة لقطاع غزة.