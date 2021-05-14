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شؤون فلسطينية

مسيرة في سلفيت تنديدا بعدوان الاحتلال

مسيرة في سلفيت تنديدا بعدوان الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
انطلق المئات من أبناء محافظة سلفيت، اليوم الجمعة، في مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا في كافة الأراضي الفلسطينية.

وألقى منسق القوى الوطنية عبد الستار عواد كلمة حيا فيها صمود أهالنا في الأراضي عام 48 ومدينة القدس بما فيها حي الشيخ جراح، مشيرا إلى أن فلسطين توحدت كلها وحدة واحدة ضد الاحتلال.

يذكر أن المدخل الشمالي لمدينة سلفيت والمدخل الغربي لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، والمدخل الشرقي لبلدة ديراستيا شهدت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي نصرة للأقصى ومساندة لقطاع غزة.

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