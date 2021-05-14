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شؤون فلسطينية

14 وفاة و274 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

14 وفاة و274 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 14 وفاة و274 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1238 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي الخليل 2، رام الله والبيرة 2، طوباس 1، طولكرم 1، نابلس 1، قطاع غزة 7 وفيات.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 14، نابلس 28، ضواحي القدس 1، جنين 23، أريحا والأغوار 2، سلفيت 2، قلقيلية 1، رام الله والبيرة 15، الخليل 6، طوباس 2، بيت لحم 3"، قطاع غزة 177، لافتة إلى انه تم إجراء 1639 فحصا.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 184، نابلس 102، ضواحي القدس 2، جنين 68، أريحا والأغوار 3، سلفيت 3، قلقيلية 15، رام الله والبيرة 0، الخليل 89، طوباس 1، بيت لحم 4، قطاع غزة 767.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 95.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 70 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 153 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية  وقطاع غزة 271,607 بينهم 195,207 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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