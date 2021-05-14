نابلس: إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات في بيتا واوصرين

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الجمعة، مواطنين بالرصاص الحي وعشرات آخرين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل قرية اوصرين، وفوق جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال والمواطنين على مدخل اوصرين أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين مما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي في الأطراف. والعديد بحالات الاختناق.الى ذلك، قال امين سر حركة فتح في بيتا، ان مواجهات اندلعت فوق قمة جبل صبيح مع جنود الاحتلال، وسط اطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.وأضاف: ان مستوطنين أعادوا إقامة بؤرة استيطانية فوق قمة جبل صبيح قبل أيام، وهذه ليست المرة التي يحاولون فيها الاستيلاء على الجبل.