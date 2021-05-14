وزيرة الصحة: إرسال قسم من المساعدات الأردنية الأخيرة إلى مستشفى المقاصد بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن شاحنتي المساعدات الطبية التي وصلت يوم أمس من المملكة الأردنية الهاشمية بإيعاز عاجل من الملك عبد الله الثاني، ستوزع إحداها على مراكز الطوارئ في الضفة الغربية فيما سيتم إرسال الثانية إلى مستشفى المقاصد في القدس.وأضافت وزيرة الصحة أنه يجري العمل لتجهيز شاحنة مماثلة لإرسالها إلى مراكز الوزارة في قطاع غزة.وكانت وزارة الصحة استلمت يوم أمس، مساعدات أردنية عبر الهيئة الخيرية الهاشمية.وقدمت وزيرة الصحة شكرها للملك وللشعب الأردني الشقيق نيابة عن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، والحكومة الفلسطينية وجميع أبناء شعبنا، على هذه اللفتة الكريمة في يوم عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن هذه الخطوة دليل على متانة العلاقات الأردنية الفلسطينية ووقوف الأردن ملكاً وحكومة وشعباً لجانب الفلسطينيين، خصوصاً في الظروف العصيبة. كما شكرت وزيرة الصحة الهيئة الهاشمية الخيرية على دعمها المتواصل للقطاع الصحي الفلسطيني.